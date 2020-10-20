الاعرجي يبحث مع المطلك نبذ التطرف واتخاذ الحوار طريقا للحلول

2020/10/20 | 17:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، صالح المطلك حيث شدد الطرفان على اتخاذ الحوار لغة لحل المشكلات ونبذ التطرف.

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