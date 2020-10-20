العراق يبحث فرص الاستثمار مع المصارف الالمانية الكبيرة

2020/10/20 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

عقد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة.

وذكر بيان للمركزي، ان الاجتماعات بحثت فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا.

واضاف، ان المحاظ شارك مع وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا ، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدية وآفاقها المستقبلية.

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