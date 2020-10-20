البنك المركزي يبحث مع مصارف المانية فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية

2020/10/20 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية.

وقال البنك في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، عقد ، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة”، مبينا ان “الإجتماعات بحثت فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا”.

واضاف البيان، “كما شارك المحافظ برفقة وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين، وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدية وآفاقها المستقبلية”.

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