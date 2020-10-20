إنتفاضة الشعب اللبناني - فؤاد النمري

2020/10/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري من متابعتي الحثيثة لانتفاضة الشعب اللبناني تبيّن لي أن السواد الأعظم من المنتفضين لا يعلمون فيما إذا كان هم في انتفاضة أم في ثورة وقد جرى على ألسنتهم القول ..



"انتفاضة أم ثورة سمّها ما شئت !!" .ثمة فرق نوعي قاطع بين الإنتفاضة والثورة .



ومن لا يعلم فيما إذا كان هو في ثورة أم في انتفاضة فهو في ضياع تام ، في جهد ضائع بلا أدنى محصلة .الثورة بواقعها الفعلي إنما هي صراع طبقي لم يعد يُحتمل فتفجّر ......





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