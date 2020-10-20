2020/10/20 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس: نتجّه لإستكمال الكميات المتبقية عام 2023 وزارة النفط تؤكّد حرصها على الإستثمار الأمثل للغاز بغداد – الزمان اكدت وزارة النفط حرصها على الاستثمار الامثل للغاز المصاحب والغاز الحر من خلال الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ان كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا و الناتج عن عمليات […]

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