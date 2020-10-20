2020/10/20 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحديـد والصلـب ينجـز 85 بالمئة مـن الأعمـال الميكانيكيـة فـي فـرن إعـادة التسخيـن العراق يعرض شركاته الصناعية للإستثمار على إسبانيا بغداد – الزمان شاركـت وزارة الصناعة والمعادن في الملتقى الاقتصادي الدولي بين العراق وأسبانيا الذي نظمته غرفة تجارة مدريد بالتعاون مع السفارة العراقية في أسبانيا عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال ممثل الوزارة مدير قسم الإتحادات […]

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