2020/10/20 | 18:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين يخالف الظاهر الباطن – حسين الصدر -1- الازدواجية داء قديم جديد … والتستر بالدين عاهة من أخطر العاهات ..والظهور على المسرح الاجتماعي العام بوجهٍ ، وفي الدهاليز والخلوات بوجه آخر قضية تثير المواجع وتقض المضاجع .-2- انّ الشجاعة ليست في ساحة المعركة فحسب ، بل هي الوضوح ونصاعة الموقف في البيت ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حين يخالف الظاهر الباطن – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حين يخالف الظاهر الباطن – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).