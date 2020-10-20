2020/10/20 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "أي.بي.إم" بأكثر من 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد نتائج الأعمال الفصلية.

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