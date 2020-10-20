"نزاهة": الأمم المتحدة تقدم تسهيلات لاسترجاع الأموال المهربة خارج العراق

2020/10/20 | 18:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة النزاهة النيابية في العراق، عدم امتلاكها إحصائية عن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق.وأشارت إلى وجود تسهيلات من قبل الأمم المتحدة لاسترجاعها ولكنها بحاجة إلى تحرك حكومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليم …

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