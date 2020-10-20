2020/10/20 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر شركة قيوان، الشركة المنفذة لطريق 100 متر في السليمانية، طريق بابان، في اعمالها الهندسية في اكمال المشروع الاستراتيجي.

وكانت محافظة السليمانية، قد قررت يوم الأحد 2020/3/1 على تسمية طريق الـ 100 متر الحولي في المدينة والذي من المقرر دخل حيز التنفيذ باسم باسم (طريق بابان ) في اشارة الى امارة بابان.

المشروع سيكون خلال 3 مراحل، حيث ان المرحلة الاولى من المشروع سيبلغ طوله 22 كيلومترا ويبدأ من جسر طاسلوجة وينتهي في قرية (دمركان).

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... استمرار العمل بمشروع طريق 'بابان' في السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... استمرار العمل بمشروع طريق 'بابان' في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).