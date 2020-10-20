شيخ جعفر والقنصل التركي يبحثان مستجدات الاوضاع السياسية

2020/10/20 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأربيل، هاكان كاراجاي القنصل التركي في الاقليم.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الوضع السياسي في العراق وقليم كوردستان، والعلاقات السياسية بين الاقليم وتركيا، وكذلك الاوضاع بين اربيل وبغداد.

PUKmedia خاص

الصور: بيساران توفيق‌

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