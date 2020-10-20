2020/10/20 | 18:13 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قال الدكتور العراقي، علي اسماعيل عزيز، وهو استشاري عناية مركزة وتخدير، في لندن، إن الموجة الثانية لفي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على كل ما يتعلق بالموجة الثانية من كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على كل ما يتعلق بالموجة الثانية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).