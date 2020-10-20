2020/10/20 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن الفئات المشمولة بالاستقطاعات وضريبة الدخل في حال اللجوء اليها بسبب الازمة المالية الحالية.وقالت عضو اللجنة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اخلاص الدليمي في تصريح صحفي: إن “الموظفين غير مشمولين باي استقطاعات او ضريبة دخل محتملة لمواجهة العجز المالي خلال الفترات القادمة”، مؤكدةً أن “الاستقطاعات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن الفئات المشمولة بالاستقطاعات وضريبة الدخل في حال تطبيقها المركز الخبري الوطني.

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