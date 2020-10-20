نائب كردي: اكثر من 21 منفذ حدودي بكردستان تسيطر عليها الاحزاب الحاكمة

2020/10/20 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الثلاثاء، عن وجود اكثر من 21 منفذا حدوديا 6 منها رسمية تسيطر عليها الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “المنافذ الحدودية في كردستان تدار من قبل الاحزاب الحاكمة في الاقليم اذ تدار منافذ السليمانية بشكل مباشر من قبل عائلة طالباني”، لافتا الى ان “الحكومة مطالبة بفرض سيطرتها على جميع المنافذ في الاقليم”.

واضاف ان “اكثر من 21 منفذ حدودي في الاقليم 6 منها رسمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية والاخرى تدار من قبل شركات واحزاب كردية متنفذة”، مبينا ان “الفاسدين في اقليم كردستان متفقين مع فاسدي حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية”.

وكشف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية والنائب السابق في برلمان إقليم كردستان سوران عمر، في وقت سابق، حجم إيرادات معبر إبراهيم الخليل، فيما بين أن عائدات المنافذ الحدودية وحدها تكفي لدفع رواتب الموظفين في الإقليم.



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