"متهم بالتجسس للإمارات".. تركيا تحتجز صحفيا فلسطينيا وعائلته تستنكر وتكشف تفاصيل

2020/10/20 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت عائلة صحفي فلسطيني موقوف في تركيا قضية احتجازه بـ"المسرحية المسخة"، وذلك بعد أن نقلت قناة "تي أر تي" التركية الحكومية عن مصادر قولها إن الصحفي أوقف بتهمة "التجسس لصالح الإمارات".

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