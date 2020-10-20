مجلس النواب يتحدث عن مساعٍ لتعيين خريجي كليات الإعلام

2020/10/20 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، الثلاثاء، عن مساعٍ لتعيين خريجي كليات الإعلام.





وقالت رئيس اللجنة النائبة سميعة الغلاب للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 تشرين الاول 2020)، إن "لجنة الثقافة والسياحة والآثار عقدت اجتماعا بشأن مطالب معتصمي خريجي كليات الإعلام والصحافة".

وأضافت، أن "اللجنة وجهت كتبا رسمية إلى رئيس الوزراء وهيأة رئاسة البرلمان من أجل مخاطبة جميع الوزارات لاستقطاب هؤلاء الخريجين وممارسة دورهم الإعلامي".

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