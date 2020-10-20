ارتفاع درجات الحرارة في العراق حتى نهاية الشهر (خريطة)

2020/10/20 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس، الثلاثاء، الى استمرار الاجواء الصافية في العراق حتى نهاية الشهر الحالي مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

وذكر متنبىء الطقس "صادق عطية" في تدوينة على فيسبوك، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، ان "منخفضا جويا وأول حالات عدم الاستقرار يبدأ تأثيره، غدا الاربعاء، على سواحل شمال مصر وشرق المتوسط والبلقان وغرب تركيا".

واضاف، ان "الحالة عبارة عن منخفض جوي - قطع - في الطبقة المتوسطة يتمركز محورة على مصر بشكل دوراني عدة ايام".

واوضح، ان المنخفض "لايؤثر على العراق والجزيرة العربية بسبب وجود مرتفع صد يمنع توغل هدا المنخفض نحو منطقتنا وربما يستمر الصد هذا لغاية نهاية الشهر مسببا اجواء صافية مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة" .

ا.ح

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