النفط.. اقليم كوردستان غير ملتزم بتخفيضات اوبك+

2020/10/20 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة النفط، الثلاثاء، عدم التزام اقليم كوردستان بتخفيض انتاجه النفطي بحسب قرار اوبك+، متوقعة ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2021.

وذكر وزير النفط إحسان عبد الجبار في تصريح صحفي، اليوم (20 تشرين الاول 2020)، انه "يتوقع ان تصبح أسعار نفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم".

واضاف، ان "تخفيضات أوبك+ أبطأت مشاريع الاستكشاف النفط".

وتوقع أن تبدأ شركة النفط الوطنية العراقية قيادة قطاع المنبع في الربع الأول من 2022 ، وأن تبلغ الطاقة الإنتاجية 7 ملايين برميل/ يوميا في غضون 5-6 سنوات".

واوضح، إن "إقليم كوردستان العراق ما زال غير مساهم في تخفيضات أوبك+".

وتشير التقديرات إلى أن صادرات جنوب العراق بلغت 2.6 مليون برميل يوميا منذ مطلع آب الماضي، ما يقل 100 ألف برميل يوميا عن تقييمه لشحنات تموز الماضي.

والشهر الماضي، جدد العراق التزامه الكامل باتفاق خفض معروض أوبك+ النفطي.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول المقبل لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.

وكان وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" قد توقع انخفاض الاستثمار العالمي في الطاقة هذا العام وسط أزمة كورونا بنسبة 18% الى 20%، وهذه النسبة تفوق انخفاض الطلب العالمي على النفط.

ا.ح

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