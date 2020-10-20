2020/10/20 | 18:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 539670 إصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ايران.. 322 وفاة واكثر من 5 الاف اصابة خلال يوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ايران.. 322 وفاة واكثر من 5 الاف اصابة خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).