روسيا تسجل اعلى حصيلة {كورونية} على الاطلاق

2020/10/20 | 18:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت السلطات الصحية في روسيا، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بواقع 16319 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى مليون و431635 إصابة.

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