وزارة الشباب: ملعب الشعب جاهز لمباريات افتتاح الدوري

2020/10/20 | 18:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، جاهزية ملاعبها لتضييف المباريات المحلية والاستحقاقات الخارجية، مؤكداً أن ملعب الشعب سيحتضن مباراة افتتاح الدوري الممتاز الذي سينطلق في الـ25 من الشهر الحالي.

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