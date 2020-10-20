بالانفوغراف.. مشروع قطار بغداد المعلق

2020/10/20 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يعلن تأجيل التعداد السكاني

أعلن وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، تأجيل التعداد السكاني ،مؤكداً أن هذا القرار جاء بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية.

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