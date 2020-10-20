2020/10/20 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقاذ فتاة من إبتزاز إلكتروني والسيطرة على حريق إندلع وسط العامرية بحث وتحر عن مطلوبين خلال عملية تجريف جزيرة كنعوص الصغرى بغداد – الزمان افادت خلية الاعلام الامني بتطهير وتجريف مساحة واسعة من جزيرة كنعوص الصغرى في محافظة نينوى خلال عملية البحث عن مطلوبين التي انطلقت امس بمشاركة عدد من القطعات الامنية .وقالت الخلية في […]

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