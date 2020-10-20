2020/10/20 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق منتدى نسوي لإنهاء الفساد بدعم أممي الخوف من الإنتقام يعوق تقديم البلاغات بغداد – رحيم الشمري اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، أول منتدى نسائي لمكافحة الفساد ، يركز على الدور الأساسي الذي تقوم به النساء في مكافحة الفساد في البلاد .وقالت عضو المنتدى بلسم فالح التميمي ان ، (المنتدى يجمع […]

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