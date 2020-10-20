2020/10/20 | 18:33 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 | 06:20 مساءً | عدد القراءات : 12

ضبط شاحنة تحمل عصير فواكه ممنوع من الاستيراد في مديرية كمرك المنطقة الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن قيام كوادرها بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط شاحنه محملة بعصير فواكه نوع (راني) في مديرية كمرك المنطقة الشمالية كونها ممنوعة من الاستيراد.

وبينت انه "تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها، حيث تقوم الهيئة بجولات تفتيشية مستمرة للحد من التهريب ودعم المنتج الوطني وتعظيم الأيرادات.

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