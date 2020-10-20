الكمارك تحبط محاولة تهريب (٨) حاويات محملة بدراجات نارية  في منفذ ام قصر الشمالي

2020/10/20 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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احبطت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب (٨) حاويات محملة بدراجات نارية في مركز كمرك ام قصر الشمالي.





وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها تحبط محاولة تهريب (٨) حاويات محملة بدراجات نارية في مركز كمرك ام قصر الشمالي حيث وردت بأوراق استيرادية مخالفة لوصف البضاعة”، مبينة انه “تم ايقاف محاولة تهريب (٤) عجلات دون الموديل المسموح استيراده كانت مخفية خلف العاب اطفال (دمى) في مركز كمرك ام قصر الاوسط و بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني”.

واضافت الهيئة، “من جانب آخر قام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط شاحنتين احداهما محملة بمادة (زيت محركات) مخالفة لشروط الأستيراد والثانية محملة بمادة(الجبس الايراني) الممنوع من الأستيراد”.





و اكدت، انه “تم احالة جميع المخالفات الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها”.

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