2020/10/20 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات الألمانية ضمن جولته الأوروبية المركز الخبري الوطني.

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