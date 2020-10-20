2020/10/20 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

انطلقت التصفيات المؤهلة لبطولة دبي الدولية بلعبة بناء الاجسام.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني لـ /المعلومة/ ان “تصفيات المؤهلة للانضمام لصفوف المنتخب الوطني انطلقت اليوم في قاعة الكوثر (قاعة المدرب الكابتن احمد قادر) في شارع فلسطين”.

واوضح ان “الفائزين سيشاركون في بطولة دبي والتي ستقام في دولة الامارات للفترة من ١٢-١٤ من شهر تشرين الثاني القادم”.

واضاف ان “اللاعبين المسموح لهم في المشاركة هم لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في بطولات سابقة

واللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاث الاولى في بطولة العراق للمتقدمين”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تصفيات بناء الاجسام للمشاركة في بطولة دبي الدولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق تصفيات بناء الاجسام للمشاركة في بطولة دبي الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).