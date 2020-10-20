2020/10/20 | 18:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن تصاريح العمرة والصلاة بالمسجد الحرام تكون عبر تطبيق"اعتمرنا" فقط.وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد …

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