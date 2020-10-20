2020/10/20 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يلتقي عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين لحثهم على الإسثمار في العراق

الكاظمي: عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة

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