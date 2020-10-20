2020/10/20 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على قرية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة مدنيين اصيبوا، مساء اليوم، بجروح خطيرة بعد ان هاجمت عصابات داعش الارهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء ابي غريب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على قرية غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح على قرية غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).