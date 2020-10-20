معهد التطوير البرلماني يختتم دورة السكرتارية الإعلامية للجان النيابية

2020/10/20 | 18:45 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اختتم معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب بحضور مدير عام المعهد سعد فياض ومدير عام الدائرة الاعلامية محمد ابو بكر، اليوم الثلاثاء، أعمال دورة السكرتارية الإعلامية في اللجان النيابية التي عقدت على قاعة الشبيبي بمبنى المجلس واستمرت ثلاثة أيام.

وحاضر في الدورة كل من الاستاذ المساعد د.



علاء حسين النداوي مدير وحدة الإعلام في كلية اللغات بجامعة بغداد وابراهيم صالح مدير مكتب قناة فرانس 24، اذ تناولت عدة محاور تتعلق بالخبر والعنوان وأشكاله والتقرير الخبري ومقدمة الاخبار والتقارير وطرق التحرير الصحفي، اضافة الى استخدام الصورة وتأثير الاخبار ونوعيتها على المتلقي الى جانب الافادة من مواقع التواصل الاجتماعي في نشر اخبار اللجان والتعاون مع وسائل الإعلام.

بدوره، أثنى مدير عام معهد التطوير البرلماني على الموظفين المشاركين في دورة السكرتارية الاعلامية للجان مجلس النواب وتفاعلهم في الحضور ورغبتهم بتطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل ينعكس ايجابيا على عملهم في اللجان وعلاقتها مع وسائل الإعلام، لافتا إلى أن معهد التطوير البرلماني عازم على إقامة دورات أخرى في مجال الاعلام من اجل زيادة خبرات موظفي السكرتارية الاعلامية في مجال عملهم.

وأكد فياض اهمية ان ينعكس اثر التدريب في عمل المشاركين بالدورة بعد التحاقهم بلجانهم من خلال تغطيتهم لنشاطات اللجان وتعاطيهم مع وسائل الاعلام.

وشهد اليوم الاخير للدورة اختبارات عملية اشرف عليها المحاضر د.



علاء النداوي لمحاور تتعلق بتحرير الاخبار والتقارير وطريقة التعامل مع الأخبار الرسمية وفق الصيغ المعتمدة.

اما في الشق الثاني من الدورة فتطرق الاعلامي ابراهيم صالح في محاضرته الى اهمية إيجاد آليات جديدة وحديثة للتواصل مع وسائل الإعلام وضرورة التدريب المستمر للسكرتير الاعلامي.

وتضمنت الدورة في يومها الثالث مناقشات وتبادل الاراء والافكار بين المحاضرين والمشاركين وطرح العديد من المقترحات بما يسهم في تحقيق انتقالة إعلامية في عمل لجان مجلس النواب.

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