"أكبر قضية منذ عقود".. وزارة العدل الأميركية تستعد لرفع دعوى بحق غوغل

2020/10/20 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن الحكومة الأميركية تستعد لمقاضاة غوغل، في أكبر قضية احتكار منذ عقود.

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