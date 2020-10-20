2020/10/20 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، امكانية خلق بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد في العراق.



وأوضح الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (20 تشرين الاول 2020)، ان "مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي".

وقال الكاظمي، إن "الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف".

وأضاف ان "حكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات".

كما بيّن رئيس الوزراء، أن "العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة تعمل بتركيز وسباق مع الزمن لتنفيذ الإصلاحات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحكومة تعمل بتركيز وسباق مع الزمن لتنفيذ الإصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).