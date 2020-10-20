باستبعاد راموس.. زيدان يعلن قائمة

2020/10/20 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد أمام شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا.

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