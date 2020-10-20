شركة أميركية تعلن موعد ظهور نتائج تجاربها السريرية على لقاح كورونا

2020/10/20 | 18:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الطبية الأميركية ستيفان بانسيل، الثلاثاء، إن "الحكومة الفدرالية يمكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا "في حالات الطوارئ"، اعتبارا من ديسمبر المقبل، إذا حققت الشركة نتائج إيجابية في تجاربها السريرية التي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر.

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