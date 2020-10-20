2020/10/20 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية أنّ المناظرة الثانية والأخيرة المقرّرة الخميس بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ستشهد تعديلاً في القواعد يشمل خصوصاً قطع الميكروفون عن المرشّح حين لا يكون دوره في الكلام، وذلك لمنع تكرار التشويش الذي ساد المناظرة الأولى.



وقالت اللجنة إنّه خلال المناظرة سيكون أمام كلّ من ترامب وبايدن […]

التدوينة قرار بقطع الميكروفونات عن ترامب وبايدن في المناظرة الأخيرة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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