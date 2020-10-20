2020/10/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضعف القوانين وغياب الواعز الديني وراء تفاقم الظاهرة خبراء يحذّرون من خطورة تحوّل العنف الأسري إلى عائق إجتماعي بغداد – قصي منذر عزا خبراء ارتفاع معدلات العنف الاسري في البلاد إلى الآثار النفسية التي مرت بها الشخصية العراقية طوال العقود السابقة وما تبعها من ضعف في تطبيق القوانين الخاصة بحماية أفراد الأسرة، ومن ضمنها قانون […]

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