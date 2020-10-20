2020/10/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة هزت الرأي العام الإعلام والهوس العراقي – قاسم حسين صالح انشغلت الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي بحادثة الأحد 18 تشرين الجاري ،واصفة اياها بأنها هزت الرأي العام العراقي!..بل ان اكاديمي يحمل شهادة دكتوراه بعلم النفس وصف الحادث (بأنه لم تشهده الأنسانية من قبل!)..وكأن هذا الحدث يقع للمرة الأولى في العراق، مع ان امرأتين قبلها رمت […]

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