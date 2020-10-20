2020/10/20 | 19:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض : حرق مقر الديمقراطي فعل مؤسف وإجرامي بغداد – الزمان أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد أمر مؤسف، وعمل إجرامي.وأعرب الفياض في لقاء متلفز تابعته (الزمان) امس عن (خجله من رفع علم الحشد فوق مقر الديمقراطي الكردستاني المحترق في بغداد)، واضاف إن (جهات مخالفة، خارجة عن […]

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