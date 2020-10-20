زيدان: ريال مدريد يستحق الانتقاد

2020/10/20 | 19:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

علق المدير الفني لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن مباراة الغد أمام شاختار دونتسك في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان في البداية عن الخسارة أمام قادش في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني خلال مؤتمره الصحفي، وقال: “نحن نفعل كل ما علينا، نعلم بالطبع أن ستكون هناك انتقادات قوية عندما نخسر، لكننا نركز ونحاول المضي قدمً لتصحيح المسار في المباريات المقبلة”.

وتابع: “اعتقد أننا نستحق النقد، وأنا أول من يستحق ذلك بعد الهزيمة أمام قادش”.

وانتقل الفرنسي للحديث عن إصابة هازارد: “لقد طالت إصابته أكثر من المتوقع، لكنه عاد إلى التدريبات الفردية مرة أخرى، أثق تمامًا في الأشخاص المعنيين ببرنامجه العلاجي، آمل أن نتمكن قريبًا من رؤية هازارد يعود ويساعدنا ويبقى حتى نهاية الموسم”.

وعن بطولة دوري أبطال أوروبا وهل ريال مدريد من بين المرشحين للفوز باللقب؟، أجاب المدرب: “نحن نعرف وضعنا جيدًا وماذا نريد، الشيء المهم بالنسبة لنا هو أن نكون مستعدين لكل شيء لأن هناك العديد من الفرق التي تريد الفوز بالكأس، سنحاول الفوز بها رغم صعوبة المهمة”.

وماذا عن إصابة راموس؟، رد زيزو: “سيرجيو يعاني من مشكلة ولم يتدرب مع الفريق، لا نريد المخاطرة به في النهاية سنرى ما سيحدث، لكنه لم يكن قادرًا على التدريب اليوم بشكل طبيعي”.

الانتقادات ضد إيسكو ومارسيلو: “الجميع في نفس القارب تقريبًا هنا في ريال مدريد، نعرف جيدًا أين نحن، من الطبيعي أن يكون هناك نقد ولكن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو العمل وتصحيح أخطائنا”.

وأضاف: “إيسكو دائمًا ما أثبت أنه لاعب رائع ولا أشك في مستواه، أنت تتحدث عن إيسكو لكن الجميع كان مخطئًا في مباراة قادش، كلنا نحتاج بعض التغيير”.

وعن مباراة الكلاسيكو (السبت المقبل): “كل ما نفكر فيه مباراة الغد أمام شاختار دونتسك، لأنهم فريق قوي لديهم بعض الإصابات لكن لديهم لاعبين رائعين”.

واختتم زيدان تصريحاته بالحديث عن قلة الأهداف التي يسجلها ريال مدريد مؤخرًا: “لقد أظهر الفريق في العديد من اللحظات الصعبة قدرته على إحراز الأهداف، صحيح أنه يمكننا القيام ببعض الأشياء بشكل أفضل وسنفعل ذلك”.



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