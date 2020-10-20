المالكي يلتقي وفداً من الديمقراطي الكردستاني ويتفقان على رفض الاساءة للحشد

2020/10/20 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه مساء اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد جعفر ابراهيم .

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة . وتم التاكيد على رفض الاساءة للحشد الشعبي وتضحياته ، وان حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعل مدان في اي مكان حصل ويحصل ، مطالبين الحكومة بضرورة فرض الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة .

واعرب الجانبان عن املهما في ان تتوحد الجهود من اجل تجاوز التحديات والعمل على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة قادرة على تلبية مطالب الجماهير .

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