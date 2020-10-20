الكاظمي خلال لقائه رؤساء الشركات الألمانية: الورقة البيضاء ترسم طريقاً واقعياً لتجاوز الأزمات

2020/10/20 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، خلال لقائه رؤساء الشركات الألمانية أن الورقة البيضاء ترسم طريقاً واقعياً لتجاوز الأزمات، مبينا أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن الاخير "التقى، عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية الحالية".

وأوضح الكاظمي، وفقا للبيان، "مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي".

وقال الكاظمي، خلال اللقاء: إن "الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف".

وأضاف: إن "الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات".

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، أن "العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد".

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