دولة القانون والديمقراطي الكردستاني يؤكدان على ضرورة فرض الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة

2020/10/20 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.

وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر ابراهيم”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة”.





واضاف البيان، انه “تم التاكيد على رفض الاساءة للحشد الشعبي وتضحياته، وان حرق المقار الحزبية والممثليات السياسية فعل مدان في اي مكان حصل ويحصل، مطالبين الحكومة بضرورة فرض الامن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.





واعرب الجانبان، بحسب البيان، عن “املهم في ان تتوحد الجهود من اجل تجاوز التحديات والعمل على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة قادرة على تلبية مطالب الجماهير”.





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