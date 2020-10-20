2020/10/20 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم : إضافة درجة للناجحين في الدور الأول ويوافق على استحداث كلية الطب في جامعة سومر المركز الخبري الوطني.

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