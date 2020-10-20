عاجل | الكاظمي: الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد

2020/10/20 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: نعمل بتركيز وسباق مع الزمن لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية

الكاظمي لعدد من رؤساء الشركات الألمانية: العراق لديه ثقة كبيرة في عملكم

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