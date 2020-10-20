محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام للجلسة الثانية

2020/10/20 | 19:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع زيادة إصابات كورونا.

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