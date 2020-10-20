الحلبوسي والعامري يبحثان حسم الدوائر الانتخابية المتعددة وعدد المقاعد النيابية

2020/10/20 | 19:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري عددا من الملفات ومن بينها التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ان الجانبين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البلاد.

فيما تطرق الحلبوسي والعامري لمناقشة ملف قانون الانتخابات وحسم الدوائر المتعددة وعدد المقاعد النيابية وذلك للمضي قدما بإجرائها، بالإضافة إلى بحث تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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