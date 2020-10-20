كاريكاتير الفنان العراقي “عامر الغازي” عن جريمة “نهر دجلة” يجتاح السوشيال ميديا

2020/10/20 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسمة كاريكاتيرية للفنان العراقي عامر الغازي ، عن الحادثة التي هزت المجتمع العربي ، خلال الساعات الماضية ، لسيدة عراقية ألقت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.



واستطاع رسام الكاريكاتير والفنان التشكيلي عامر الغازي،أن يعبر عن الحادثة بريشته الفنية ، قائلا:” اللقطة التى تدور […]

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