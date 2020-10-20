2020/10/20 | 19:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة ثلاثة مدنيين بهجوم ارهابي مسلح على قرية غربي بغداد.وقال المصدر ، إن “ثلاثة مدنيين اصيبوا، مساء اليوم، بجروح خطيرة بعد ان هاجمت عصابات داعش الارهابية منزلين لهم في قرية سعد التابعة لقضاء ابي غريب”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة ثلاثة مدنيين بهجوم ارهابي على قرية غربي بغداد المركز الخبري الوطني.

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